Acıgöl'de Genç İçin Arama Çalışması
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Acıgöl ilçesinde yaşayan anneannesinin yanına gelen Mehmet Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
İlçe merkezi ve arazide arama yapan ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA