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Acıgöl'de Genç İçin Arama Çalışması

Acıgöl'de Genç İçin Arama Çalışması
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Acıgöl ilçesinde yaşayan anneannesinin yanına gelen Mehmet Yılmaz'dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlçe merkezi ve arazide arama yapan ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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