Nevşehir'de kafası bazaya sıkışan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Nevşehir'de ailesiyle birlikte dedesinin evine giden 2 yaşındaki Amine A, kafasının bazaya sıkışması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Nevşehir'de kafası bazaya sıkışmış halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ailesiyle dedesinin il merkezine bağlı Çardak köyündeki evine giden 2 yaşındaki Amine A, yakınlarının malzeme çıkarmak amacıya açtığı bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.

Çocuğu sıkıştğı yerden çıkaran aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Amine A'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
