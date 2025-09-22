Nevşehir'de 15 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

NEVŞEHİR'de, F.A. (15), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.M.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. F.A. ile M.M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.M.K. cebinden çıkardığı bıçakla F.A.'yı kalbinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. F.A.'nın cansız bedeni polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli M.M.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.