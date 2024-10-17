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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Filistin İçin Destek Çağrısında Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Filistin İçin Destek Çağrısında Bulundu
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 47. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Türkiye heyeti ile YBYK 47. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine gitti.

Genel kurul üyelerine hitap eden Arı, konuşmasında, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Arı, İsrail'in, 7 Ekim 2023'te başlattığı yoğun saldırıların üzerinden bir yıl geçtiğini, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 42 bine yakın sivilin katledildiği belirtti.

Tüm insanlığın soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermesi gerektiğini vurgulayan Arı, "Hiçbir acının dili, dini, ırkı olmadığını bilmek zorundayız. Ukrayna'nın yaşadığı zulme karşı, Rusya'nın zulmüne karşı çıkıyoruz. Bizlerin de çocukları var. Oralarda her bir anne evladının acısını yaşıyor. Onların gözyaşında farklılık yok. Ukrayna'ya destek olduğumuz gibi İsrail'in zulmüne karşı Filistin'e de destek olmak gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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