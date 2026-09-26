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Netanyahu ve eşi için 90 saniyede tarayan yapay zeka sistemi ifşa oldu

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Haaretz'e göre Netanyahu'nun basın danışmanı Urich, Başbakan ve eşi Sara için Claude'la 90 saniyede medyayı tarayan, WhatsApp gruplarına bildirim gönderen sistem kurdu. Sistem, kaynak kodunun GitHub'da açık unutulmasıyla ifşa oldu; Başbakanlık Ofisi'ne sorulunca açık kapatıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın danışmanı Yonatan Urich'in Başbakan ve eşi Sara Netanyahu için yapay zeka modeli Claude ile medya kuruluşlarını her 90 saniyede bir tarayarak ikili hakkındaki haberleri Whatsapp üzerinden anlık bildiren özel bir sistem oluşturduğu ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Urich'in basın kuruluşlarının yanı sıra belirli siyasetçilerin ve partilerin de paylaşımlarını izleyen sistemin internetteki kaynak kodlarını herkesin erişimine açık halde unutmasıyla ifşa oldu.

Habere göre, sistem üzerinden her 90 saniyede bir önem derecesine göre sıralanmış yaklaşık 50 haber kaynağı taranıyor ve ardından özel olarak kurulan iki whatsapp grubuna anlık bildirim gönderiliyor. Gruplardan birine yalnızca Sara Netanyahu ile ilgili haberler, diğerine ise Başbakan ve Likud Partisi hakkındaki haberler yönlendiriliyor.

Urich, hesabına erişimi herkese açık unuttu

Takip sistemini OpenAI'nin yazılım deposu olan "GitHub"a yükleyen Urich'in hesabına erişimi kısıtlamak yerine kodu herkese açık bıraktığı Haaretz tarafından ortaya çıkarıldı.

Gazetenin konuya ilişkin Başbakanlık Ofisi'ne yönelttiği sorular üzerine sistemdeki söz konusu açığın kapatıldığı aktarıldı.

Takip sisteminin mevcut versiyonunun 1 Eylül'den bu yana kesintisiz çalıştığı ve 19 binin üzerinden tarama gerçekleştirdiği görüldü.

Netanyahu adına yakından takip edilen basın kuruluşları ortaya çıktı

Sistem Başbakan Netanyahu'ya sunulan basın bilgilendirmelerinde hangi kanal ve gazetelerin yakından takip edildiğini de gözler önüne serdi.

Sistem İsrail'in önde gelen gazeteci ve yorumcularını doğrudan haber kaynağı kabul ederken oluşturulan önem indeksinde Amit Segal, Kanal 12, Ynet, Mako ve Kan 11 zirvede yer aldı.

Urich'in söz konusu isimler hakkında sisteme "Onların ifadeleri doğrudan haber maddesidir; bu nedenle olay başka bir yerde duyurulmuş olsa bile kendilerinden gelen her bir mention ayrı ayrı gönderilsin." talimatı oluşturduğu tespit edildi.

Haaretz, Kanal 13, Dafna Liel ve Michael Shemesh gibi isimler ve basın kuruluşları ise sistemin takip ettiği ikinci en önemli kategorisinde kaldı.

Netanyahu'yu destekleyen Kanal 14, Hamoked ve Yinon News gibi mecraların ise sistem içinde alt sıralarda yer alması dikkat çekti.

Urich'in takip sistemine Kanal 14 muhabirlerinin siyasi haberlerinin takip edilmemesi talimatı verdiği de görüldü.

Urich, Katargate belgelerini de aynı yöntemle sızdırılmasına neden olmuştu

Basın takip sisteminin şifresiz ve erişime açık bir şekilde unutulmasıyla ortaya çıkan skandal, iki yıl önce Netanyahu'nun yakın çevresindeki bazı kişilerin "Katar için imaj çalışması yapmak üzere Doha'dan gizlice para almakla suçlandığı" kamuoyunda "Katargate" skandalı olarak bilinen yine Urich'in neden olduğu sızıntıyı hatırlattı.

Katar'ın Dünya Kupası öncesi imaj kampanyasına ait belgeler de aynı yöntemle sızdırılmıştı.

Netanyahu'nun basın danışmanı Yonatan Urich, Kasım 2024'te "gizli belgelerin sızdırılması" hakkındaki davada, orduya ait gizli belgeleri izinsiz Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Cronicle gazetelerine sızdırdığı suçlamasıyla "ulusal güvenliğine zarar vermekten" yargılanıyor.??????????????

Kaynak: AA
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