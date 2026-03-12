Haberler

Netanyahu'dan Filistinli esire tecavüz eden İsrailli askerlerin yargılandığı davanın düşürülmesi kararına destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den alıkonulan Filistinli esire tecavüz görüntüleri nedeniyle açılan Sde Teiman davasının düşürülmesine destek verdi. Netanyahu, davanın uzun sürmesini 'akıl almaz' olarak nitelendirirken, askerlerin yargılanmasının İsrail'i karaladığını iddia etti.

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den alıkonulan Filistinli esire tecavüz görüntüleri ortaya çıkan İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davasının düşürülmesi kararına destek verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu, İsrail askerleri hakkındaki davanın düşürülmesinin bu kadar uzun sürmesinin "akıl almaz" bir durum olduğunu ileri sürdü.

Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılması üzerine açılan davanın İsrail'i uluslararası kamuoyu önünde eşi benzeri görülmemiş şekilde karalayan "kan iftirası" olduğunu öne süren Netanyahu, İsrail askerlerine açılan davanın kendisinin başlı başına "suç" olduğunu iddia etti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sde Teiman davasının düşürülmesi kararını destekledi.

Bakan Kisch, İsrail askerlerinin Filistinli esire yabancı bir cisimle tecavüz ettiği görüntüleri yayınlayan Kanal 12 televizyonunun İsrail ordusundan özür dilemesinin vaktinin geldiğini savundu.

İsrail ordusu, bugün Askeri Başsavcı Itay Ophir'in 5 İsrail askerinin yargılandığı Sde Teiman davasını kapatarak iddianameyi iptal ettiğini duyurdu.

İsrailli askerlerin Filistinli esire tecavüz görüntüleri yayımlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elindeki askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

İsrailli askerler hakkındaki yargılama devam ederken İsrail askerlerinin tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi Kasım 2025 başında gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

