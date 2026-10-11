Haberler

Netanyahu'nun İran, Gazze ve Lübnan için güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

The Times of Israel'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Netanyahu, İran, Gazze ve Lübnan için Tel Aviv'de güvenlik toplantısı yaptı. Savunma Bakanı Katz'ın katıldığı toplantının, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarının ardından yapıldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'la gerilimin tırmanması ihtimali ile Gazze Şeridi ve Lübnan'a ilişkin "güvenlik toplantısı" gerçekleştirdiği belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun güvenlik yetkililerini Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde topladığı aktarıldı.

Haberde, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da katıldığı toplantıda, İran'la gerilimin tırmanması ihtimalinin değerlendirildiği, ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ve Lübnan'ın da ele alınacağı kaydedildi.

Toplantının Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gün içinde düzenlediği saldırıların ardından yapıldığına da işaret edildi.

İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ise 5 Eylül'de ABD ve İsrail'in yeni bir saldırı girişiminde bulunması halinde savaşın genişleyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 88 sitede yayınlandı.
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş

11 kişinin hayatını kaybettiği facianın görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a sürpriz hoca önerisi
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit

Aynı noktayı bir kez daha vurdular, yetinmeyip tehditler savurdular
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi

Marmara'da korkutan bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi
Kaslarına güvenen sporcu hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı

Kaslarına güvenen sporcu büyük bir kabus yaşadı
Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

Ünlü oyuncu babasının köyüne gitti! Hemşehrileriyle poz verdi
Devre arasında yolcu! Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu

Devre arasında yolcu! İşte Galatasaray'daki ilk ayrılık
Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı

O kentimizdeki tedirginlik büyüyor! Şikayetçi sayısı 3 bine dayandı