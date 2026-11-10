Netanyahu'nun eski danışmanı Hefetz, iktidarı kaybetme paniğini anlattı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski basın danışmanı Nir Hefetz, Netanyahu'nun iktidarı kaybetme, muhalefet sıralarına düşme ve resmi protokol ayrıcalıklarından mahrum kalma düşüncesiyle panik içinde yaşadığını belirtti.

İsrail'deki 103 FM radyosuna açıklamalarda bulunan Hefetz, "Netanyahu'nun iktidarı kaybetmekten korktuğunu ve yaşadığı bu panik halinin, aldığı kararlarda temel faktör olduğunu" kaydetti.

Netanyahu'nun başbakanlık koltuğundan inip muhalefet sıralarına düşmesinin onun hayatında büyük bir değişiklik olduğunu kaydeden Hefetz, "Evinde işler onun için hiç de kolay olmayacak." ifadesini kullandı.

Hefetz, Netanyahu'nun, Gadi Eisenkot'un korumalarıyla dolaştığını, helikopterler ve Zion Wing uçağıyla bir yerden bir yere gittiğini gördüğünde muhalefet koltuğunda oturup oturamayacağını sordu.

Netanyahu, eşi Sara ve oğlu Yair'e işaret eden Hefetz, "Bu üçü en basit ifadeyle (öfkeden) patlayacak. Bu, onlar için (İsraillilerin) esir alınıp Gazze'ye götürülmesinden bile daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Hefetz, Netanyahu'nun ofisindeki atmosfere ilişkin, "Her beş saniyede bir telefon geliyor ve hepsi de Yair ve Sara'dan aynı mesajı taşıyor." dedi.

Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesinin, yargılandığı davaları da etkileyebileceğini kaydeden Hefetz, şöyle devam etti:

"Bunun hayatında ne kadar köklü bir değişikliğe yol açacağının farkında mısınız? Şu anda (Netanyahu'nun avukatı) Amit Hadad'ın süreci dilediği gibi yönetmesine izin veren Bölge Mahkemesi hakimleri, onu her duruşmaya katılmaya zorlayacak. Hakimler ipleri tamamen ellerine alacak ve Netanyahu kendisini her gün orada, mahkeme salonunda otururken bulacak."

Netanyahu'nun birlik hükümeti kurulması çağrılarına dair Hefetz, Eisenkot'un hükümet kurmaya yaklaşmasının, Netanyahu'yu tavizler vermeye itebileceğini savundu.

Hefetz, Netanyahu'nun birlik hükümeti çağrısının, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle uzun yıllardır sürdürdüğü ittifakın dağılmasını önlemeyi amaçlıyor olabileceğini belirterek, söz konusu ittifakın Netanyahu'nun 2015'ten bu yana siyasi gücünü korumasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Eski danışman, Eisenkot'un siyasi açıdan kolay yönlendirilemeyen bir isim olmasının Netanyahu'yu endişelendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA