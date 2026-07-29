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Netanyahu'nun ABD Başkan Yardımcısı Vance ile görüştüğü bildirildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İsrail hükümeti tarafından fonlanan kişilerin" kendisine saldırdığını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington'da görüştüğü belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İsrail hükümeti tarafından fonlanan kişilerin" kendisine saldırdığını söyleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington'da görüştüğü belirtildi.

İsrail basınına konuşan üst düzey İsrailli yetkililere göre, Vance ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'a ait Blair House'da dün yaptığı ikili görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

Washington ziyaretini sürdüren Netanyahu'nun bugün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ekibinin, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi engellemeye çalıştığı basına yansımıştı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, Vance'a yakın isimlerin iki liderin görüşmesini engelleme çabasının arkasında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğunu aktarmıştı.

Vance'ın İsrail'e ilişkin açıklamaları

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Daha önce Trump'ın seçim döneminde bizzat İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat Başkan'ın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalışma konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirten Vance, kendisine saldıranlara, "Cehenneme kadar yolunuz var." şeklinde karşılık verdiğini söylemişti.

İsrailli bazı yetkililerin İran ile ABD arasındaki barış görüşmelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Vance, "İsrail hükümetinin Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor ve İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz." demişti.

Kaynak: AA
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