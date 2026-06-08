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İsrail basını: Netanyahu, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurdu

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İsrail basını, Başbakan Netanyahu’nun ABD talebiyle İran’a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini, Lübnan’a yönelik saldırıların ise süreceğini duyurdu. İran’ın füze yanıtı ve Beyrut’a hava saldırısı gerginliği artırdı.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürdü.

Kanal 12'ye konuşan İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'in Washington'un talebi üzerine İran'a saldırıları durdurduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan yetkili, Lübnan konusunda ise "Saldırıların tüm gücüyle devam edeceğini, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere saldırı düzenlenirse Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin hedef alınacağını" ileri sürdü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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