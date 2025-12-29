Haberler

Trump'tan "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt

Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" sözleriyle yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, yapacakları görüşme öncesinde kameraların karşısına geçtiler.

TRUMP'TAN TÜRK ASKERLERİ SORUSUNA YANIT

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
