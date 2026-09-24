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Netanyahu ile Miçotakis BM Genel Kurulu öncesi enerji iş birliğini görüştü

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İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu öncesi New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Görüşmede enerji iş birliği, Doğu Akdeniz'de üçlü zirve hazırlıkları ve İran'la çatışmalar ele alındı; Yunanistan'ın İsrail savunma sistemleri alımı memnuniyetle karşılandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ve Miçotakis arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Netanyahu ve Miçotakis'in enerji alanındaki iş birliğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de dahil olacağı Doğu Akdeniz ülkelerindeki üçlü zirve hazırlıklarını ve genellikle İran ile çatışmaları kapsayan "bölgesel gelişmeleri" ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın İsrail üretimi savunma sistemlerini satın alma kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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