Netanyahu'dan 'Refah' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah kentine düzenlemeyi planladıkları kara saldırısı konusunda kendilerini durduramayacaklarını belirtti. Netanyahu, Gazze'ye saldırıların amacının esirleri evlerine geri getirmek, Hamas'ı ortadan kaldırmak ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

REFAH'A KARA SALDIRISI AN MESELESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "dünyada hiçbir gücün" yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlemeyi planladıkları kara saldırısı konusunda kendilerini durduramayacağını belirtti. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Hashomer'de bir askeri üsse yaptığı ziyarette değerlendirmelerde bulundu.

NETANYAHU: AMACIMIZ HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAK

Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'in amacının "esirleri evlerine geri getirmek, Hamas'ı ortadan kaldırmak ve Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğu yönündeki ifadelerini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"DÜNYADA HİÇBİR GÜÇ BİZİ DURDURAMAYACAK"

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun karşı çıktığı Refah'a kara saldırısına ilişkin de konuşan Netanyahu, "Refah dahil Hamas'ın taburlarının imhasını tamamlayacağız. Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak." dedi. Başbakan Netanyahu dün Refah'a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini açıklamıştı.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.