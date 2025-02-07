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Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeyeceğini dile getiren Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasının Hamas'a zafer, İsrail'e ise yenilgi olacağını" savundu.

"SUUDİ ARABİSTAN'DA KURABİLİRLER"

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. ( Suudi Arabistan ) Geniş topraklara sahipler" ifadesini kullandı.

ŞARTLI NORMALLEŞMEYE KAPIYI KAPATTI

Netanyahu, Filistin devletinin kurulması şartıyla herhangi bir ülkeyle normalleşmeyi kabul etmeyeceğini dile getirerek, "İsrail devletini tehlikeye atacak bir anlaşma yapmayacağız." dedi.

SUUDİLER, TRUMP'IN İDDİASINI YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartından vazgeçtiğini iddia etmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın iddiasını yalanlayan yazılı bir açıklama yaparak, Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir biçimde teyit ettiği belirtilmişti.

İSRAİLLİ KOMUTANDAN UYARI

Öte yandan İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının işgal altındaki Batı Şeria'da olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü. Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail ordusundan üst düzey askeri yetkililerin, Trump'ın Gazze planı konusunda endişeli olduğu ve dün bu konuda bir dizi istişarelerde bulundukları belirtildi. Bu görüşmelerde, Binder'in Trump'ın planının Batı Şeria'daki olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunarak siyasi yönetime gelecek ramazan ayına hazırlıklı olmalarını söylediği ileri sürüldü.

Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVEFA:

Bizden uzak olsunlar, Arabistana sultan, ortak olsunlar. Bize ne, bizim insanımız bizim asıl meselemiz. Bunların hepsi asıl gündemi perdeleme!!

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Köpek sahibine asla kızmaz...

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" in şu soruya CEVAP VERMESİNİ istiyorum : Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi "SOCAR", Adana-Ceyhan'dan İsrail'e petrol gittiğini İNKAR ETMİYOR.... "RECEP" şu soruya cevap versin : İSRAİLLİ KATİLLERE "AZERBAYCAN PETROLÜNÜ" NEDEN YOLLUYORSUNUZ ?....... Eğer başka bir ülke, PKK'ya yollanan silahlara "TRANSİT GEÇİŞ" sağlasaydı (Türkiye, İsrail'li katillere giden petrole "TRANSİT GEÇİŞ" sağlıyor) hoşunuza gider miydi ?.... KATİLLERE GÖNDERİLEN PETROLE NEDEN "TRANSİT GEÇİŞ" SAĞLIYORSUNUZ ?.....

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Haber Yorumlarıvatandaş:

dostları doğru söylemiş. neden kızıyorlar kılıç dansı bizimle yapmadı onlar ile yaptılar.

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Haber Yorumlarıaliaydim200109:

dogru soylemis

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

İsrail ABD de bir eyalete taşınsın zaten orda düzeni kurmuşlar burda bir işi yok ağlama duvarını verelim defolup gitsinler

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