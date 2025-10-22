Netanyahu'dan Smotrich'e ABD Uyarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunun bir üyesi olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "ABD Başkan Yardımcısı (J.D.) Vance burayı (İsrail'i) ziyaret ederken, ona parmak sallayamazsınız." diyerek ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını istemediği uyarısında bulunduğu iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Maliye Bakanı Smotrich arasında gerginlik yaşandı.

Netanyahu'nun ofisinden aşırı sağcı bakana, bugün İsrail meclisinde yapılan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarından gasbederek kurulan yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakı konusunda yapılan oylamaya ilişkin bir mesaj gönderildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını savunan ve mecliste tasarıyı destekleyen aşırı sağcı bakan Smotrich'e Netanyahu tarafından gönderilen mesajda, "ABD Başkan Yardımcısı (J.D.) Vance burayı (İsrail'i) ziyaret ederken, ona parmak sallayamazsınız." ifadesine yer verildi.

Smotrich ise cevap olarak bir hafta daha bekleyebileceğini, fakat oylamanın yapılmasının kendisine bağlı olmadığını ileri sürdü.

İsrail'in diğer bir aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir ise oylama öncesinde Smotrich'in çekimser kalması halinde tasarıya destek vermeyeceğini söylemişti.

İsrail meclisinde, biri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen tüm yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin, diğeri ise Maale Adumim yerleşiminin İsrail'e ilhakı olmak üzere iki tasarı oylanmış ve kabul edilmişti.

İsrail meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilen ve sembolik öneme sahip olan tasarıların yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor