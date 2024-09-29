Netanyahu'dan Nasrallah Açıklaması: 'Hedeflerimize Ulaşmak İçin Gerekliydi'

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin "Nasrallah'ı ortadan kaldırmak, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli bir koşuldu" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. Nasrallah'ı İsrail'in öldürdüğünü, çok sayıda Amerikan ve Fransız vatandaşının ve sayısız İsraillinin öldürülmesinden sorumlu bir "katil" ile hesaplaştıklarını belirten Netenyahu, "İran'ın kötülük ekseninin ana motoruydu" dedi.

Nasrallah'ı ve yardımcılarını " İsrail'i yok etme planının mimarları" olarak nitelendiren Netanyahu, "O sadece İran tarafından harekete geçirilmedi. Birçok durumda İran'ı harekete geçirdi. Nasrallah'ı ortadan kaldırmak, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli bir koşuldu" şeklinde konuştu.

Netanyahu, özetle şunları söyledi:

"Nasrallah hayatta olduğu sürece, Hizbullah'ın yeteneklerini hızla rehabilite edebilirdi. Ben de emri verdim ve Nasrallah artık bizimle değil. Nasrallah'ın öldürülmesi sadece kuzey sakinlerinin evlerine dönmesini değil, aynı zamanda güneydeki esirlerimizin geri dönmesini ilerletecek ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki güç dengesini değiştirecek bir adımdı. Büyük ilerleme kaydettik ancak görev henüz tamamlanmadı. Önümüzdeki günlerde çok önemli zorluklarla karşılaşacağız ama bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Bundan bir yıl önce 7 Ekim'de düşmanlarımız bize saldırdı ve İsrail'in yok olma yolunda ilerlediğini düşündüler. Bir yıl sonra, saldırı üstüne saldırı, başarı üstüne başarı, umutlarının nasıl kırıldığını anladılar. İsrail'in kazanmakta olduğunu, kuzeyde yaşayanların geri dönmesini sağlamaya ve esirleri eve getirmeye kararlıyız. Onları bir saniye bile unutmayacağız. Sevgili İsrail vatandaşları, bugün size tekrar tekrar söylüyorum: Birlikte savaşacağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte kazanacağız."