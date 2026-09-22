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Netanyahu BM ziyaretinde protesto korkusuyla New York'ta gecelemeyecek

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için ABD'ye gideceği ve protesto korkusuyla ziyaretini günübirlik tutacağı belirtildi. Perşembe New York'a ulaşacak Netanyahu'nun saat 14.00'teki konuşmasının ardından akşam ülkesine dönmesi ve New York'ta gecelememesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, protesto korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacağı ve Genel Kurul'daki konuşmasından sonra ülkesine döneceği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çarşamba günü ABD'ye uçacak Netanyahu'nun, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle, New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki bir askeri havalimanına veya Newark Havalimanı'na ineceğini aktardı.

Netanyahu'nun Genel Kurul'da konuşma yapacağı perşembe günü New York'a ulaşacağı ve hitabının saat 14.00'te (TSİ 21.00) gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen haberde, İsrail Başbakanı'nın New York'ta sadece birkaç saat kalacağı ve akşam saatlerinde ülkesine döneceği kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun protestolardan korktuğu için New York ziyaretini kısa tutmaya ve orada gecelememeye karar verdiği ileri sürüldü.

Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesinin de iptal edildiği belirtilen habere göre, İsrailli bir kaynak, Musk ile görüşmenin koordinasyonda yaşanan zorluklar nedeniyle iptal edildiğini savundu.

Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile görüşmeyeceği hatırlatılan haberde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Netanyahu ile New York'ta bulunan liderler arasında görüşme ayarlamak için girişimlerde bulunulduğu ancak yoğun program nedeniyle bunun koordine edilmesinin zor olduğu iddia edildi.

Yedioth Ahronoth, Netanyahu'nun Genel Kurul'daki konuşmasının İran'a odaklanacağını ve geçen yıl olduğu gibi ara verilmesi çağrılarına ve birçok ülke temsilcisinin organize şekilde salonu terk ederek protesto etmesine hazırlık yaptığını yazdı.

Kaynak: AA
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