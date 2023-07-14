Nesli Tehlike Altındaki Vatozlar Antalya Körfezi'nde Çiftleşirken Görüntülendi

Akdeniz'den Antalya Körfezi'ne üremek için gelen nesli tehlike altındaki vatozlar, Konyaaltı Sahili açıklarında çiftleşirken görüntülendi. Vatozların nesli tehlike altında olduğu ve korunması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

AKDENİZ'den Antalya Körfezi'ne üremek için gelen nesli tehlike altındaki vatozlar, Konyaaltı Sahili açıklarında çiftleşirken görüntülendi. Dalış sırasında o anları kayıt altına alan Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Dişi ve erkek bireyin çiftleşmesini görüntüledik. Çok ender bir durum" dedi.<Özellikle av baskısı nedeniyle nesli günden güne azalan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vatozların korunması için farklı çalışmalar yürütülüyor. Akdeniz'deki bazı vatoz türleri ise her yıl yaz aylarında üreme süreci için Antalya Körfezi'ne geliyor. Özellikle temmuz ayında falezler bölgesine gelen vatozlar, kıyılarda sıklıkla görülebiliyor. Akademik çalışma ve vatozları gözlemlemek için Konyaaltı Sahili açıklarında dalış yapan AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, vatozların çiftleşmesini görüntüledi.