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KATMANDU, 26 Kasım (Xinhua) -- Nepal hükümeti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortak olarak, Himalayalar'daki savunmasız toplulukları buzul gölü taşkınlarından korumaya yönelik 49,94 milyon ABD doları değerinde bir proje başlattı.

UNDP'nin açıklamasına göre Buzul Gölü Taşkını-Sanjibani Projesi, 2026-2033 yıllarını kapsayacak. Proje kapsamında buzul gölü taşkınlarının oluşturduğu riskleri azaltmak için yüksek rakımlı buzul göllerindeki su seviyelerinin düşürülmesi, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve aşağı bölgelerdeki koruyucu altyapının geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje çarşamba günü Nepal'in başkenti Katmandu'da üst düzey hükümet yetkilileri, Yeşil İklim Fonu ve UNDP temsilcileri, yerel yetkililer, teknik uzmanlar ile kalkınma ortaklarının katıldığı çalıştayda resmen başlatıldı.

Proje kapsamında Thulagi Gölü, Lumding Tsho, Hongu 2 ve Aşağı Barun olmak üzere yüksek rakımlı dört buzul gölündeki su seviyelerinin düşürülmesi planlanıyor. İklim risklerine ilişkin bilgi ve planlamanın güçlendirilmesi, izleme faaliyetlerinin genişletilmesi, erken uyarı sistemlerinin kurulup iyileştirilmesini amaçlayan projede, aşağı kesimlerdeki sel risklerinin azaltılması için doğa temelli çözümler ve koruyucu altyapı da kullanılacak.

26 Ağustos'ta Nepal'de yüksek rakımlı bir buzulun ve kaya kütlesinin çökmesiyle ani seller yaşanmış, afette en az 1.403 kişi hayatını kaybederken, 6.150 kişi de kaybolmuştu.

Kaynak: Xinhua