Tibet'te sel felaketi: 5 ölü, 558 kayıp

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'de önceki gün meydana gelen sel felaketinin komşu Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yol açtığı büyük çaplı toprak kaymasında kaybolan çok sayıda kişiden halen haber alınamıyor.

Gyirong'un bağlı olduğu Şıgatsı ili yönetiminden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 558 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, bölgede selin ardından oluşan set gölünün taşarak ikinci sele yol açma ihtimali nedeniyle Tibet Özerk Bölgesi'nde 4. seviye acil durum ilan etti. Nepalli yetkililer de bu uyarı üzerine vatandaşlarına "tetikte olmaları" çağrısında bulundu.

Çin tarafında arama ve kurtarma ekipleri, afet bölgesinde 499 Tibetli köylü ve inşaat işçisi ile 555 turisti tahliye ederek güvenli bölgelere yerleştirdi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından sınırın Çin tarafını etkileyen büyük çaplı toprak kayması meydana gelmişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin'in Nepal ile ticaretinin büyük bölümünün geçiş noktası olan Gyirong??????? Sınır Kapısı'nın dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görülmüştü.

Sel felaketine Nepal'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından yükseklerde bir buzulun çökmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA