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Nepal'de sel felaketi: 384 turist kayıp

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KATMANDU, 26 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ilçesinde meydana gelen ani sel felaketinin ardından, 291'i yabancı 384 turistten haber alınamıyor.

KATMANDU, 26 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ilçesinde meydana gelen ani sel felaketinin ardından, 291'i yabancı 384 turistten haber alınamıyor.

Nepal Turizm Kurulu Sözcüsü Sunil Sharma, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kayıp yabancı turistlerin Hindistan, Avustralya, Hollanda, ABD, Malezya, İngiltere ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden geldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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