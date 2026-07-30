Haberler

Nepal'de nesli tehlike altındaki Bengal kaplanlarının sayısı arttı

Nepal'de nesli tehlike altındaki Bengal kaplanlarının sayısı arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KATMANDU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in kaplan popülasyonu son dört yılda yüzde 21 artarak 429'a ulaştı.

KATMANDU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in kaplan popülasyonu son dört yılda yüzde 21 artarak 429'a ulaştı.

Nepal Ulusal Parklar ve Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu'nun çarşamba günü Dünya Kaplan Günü dolayısıyla açıkladığı verilere göre, nesli tehlike altındaki Bengal kaplanlarının sayısı, 2022'de yapılan ülke genelindeki sayıma kıyasla 74 arttı.

Sayıma göre, Chitwan Milli Parkı ve çevresi 145 kaplanla ülkenin en büyük kaplan popülasyonuna ev sahipliği yaparken, bu bölgeyi 112 kaplanla Bardiya Milli Parkı çevresi izledi. Parsa Milli Parkı'nda 71, Banke Milli Parkı'nda 51, Shuklaphanta Milli Parkı ve çevresindeki bölgelerde ise 50 kaplan tespit edildi.

Kurum, Nepal'in kaplan popülasyonunu belirlemek amacıyla gelişmiş kamera gizleme teknolojisi kullanarak ülke genelinde kapsamlı bir sayım gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

Kaskla geldi, direkt boynuna saldırdı! Dehşet anları kamerada
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek