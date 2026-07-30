Nepal'de nesli tehlike altındaki Bengal kaplanlarının sayısı arttı

KATMANDU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in kaplan popülasyonu son dört yılda yüzde 21 artarak 429'a ulaştı.

Nepal Ulusal Parklar ve Vahşi Yaşamı Koruma Kurumu'nun çarşamba günü Dünya Kaplan Günü dolayısıyla açıkladığı verilere göre, nesli tehlike altındaki Bengal kaplanlarının sayısı, 2022'de yapılan ülke genelindeki sayıma kıyasla 74 arttı.

Sayıma göre, Chitwan Milli Parkı ve çevresi 145 kaplanla ülkenin en büyük kaplan popülasyonuna ev sahipliği yaparken, bu bölgeyi 112 kaplanla Bardiya Milli Parkı çevresi izledi. Parsa Milli Parkı'nda 71, Banke Milli Parkı'nda 51, Shuklaphanta Milli Parkı ve çevresindeki bölgelerde ise 50 kaplan tespit edildi.

Kurum, Nepal'in kaplan popülasyonunu belirlemek amacıyla gelişmiş kamera gizleme teknolojisi kullanarak ülke genelinde kapsamlı bir sayım gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua