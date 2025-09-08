Nepal'de Hükümet Karşıtı Protestolarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'in başkenti Katmandu'da polisin hükümet karşıtı protestoculara ateş açması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberinde Katmandu'da polisin, hükümet karşıtı protestoculara müdahale ettiği belirtildi.

Polisin protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandığı müdahale sırasında 14 kişinin öldüğü kaydedildi.

Hastanelere kaldırılan 70'ten fazla yaralından 14'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi sonrası ordunun da Katmandu'ya konuşlandırıldığının altı çizildi.

Başkentte sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, olayların şiddetini artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.