Nepal'de Hükümet Karşıtı Protestolar Kanlı Bitti: 8 Ölü

Nepal'in başkenti Katmandu'da, polisin hükümet karşıtı protestoculara ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nepal basınında yer alan haberlere göre, Katmandu'da polis hükümet karşıtı protestoculara ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Başkentte sosyal medya erişim yasağına karşı gösteriler

Nepal'de, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağı bilgisini paylaşmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, olayların şiddetini artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.