Nepal'de Himlung Himal Dağı'ndaki çığda can kaybı 15'e yükseldi

Nepal'de Himlung Himal Dağı'ndaki çığda can kaybı 15'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin sınırına yakın Nepal'deki Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de düşen çığda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Ölenler arasında turist dağcılar için hazırlıkta çalışan Nepalli işçiler ve destek ekibi bulunuyor; 1 işçiden hala haber alınamıyor, arama sürüyor.
Nepal'in Çin sınırına yakın Himlung Himal Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını, ölenler arasında turist dağcılar için hazırlıklarda görev alan Nepalli işçiler ve destek ekibinin bulunduğunu aktardı.
Yüksekte çalışan 1 işçiden hala haber alınamadığını belirten yetkililer, bu son kayıp kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Ülkenin Çin sınırında yer alan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki dağda yoğun sağanak ve karın ardından 27 Eylül'de çığ düştüğü, kayıplar arasında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin bulunduğu açıklanmıştı.