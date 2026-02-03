Haberler

Nepal Cumhurbaşkanı Paudel, Japonya ziyaretinde ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Iwao Horii ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Nepal'deki genel seçimlerin önemi hakkında görüşmelerde bulundu.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel, Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Iwao Horii ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nepal Cumhurbaşkanı Paudel, Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Japon Bakan Iwao ile bir araya geldi.

Iwao, ziyaretin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştiğini belirterek, Japonya ve Nepal arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi niyetini vurguladı.

İki ülkenin uzun yıllardır dostane ilişkiler geliştirdiğini kaydeden Iwao, Nepal'deki istikrarın bölgesel istikrar için vazgeçilmez olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Iwao ayrıca, Nepal'de 5 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlerin özgür, adil ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesinin önemine işaret etti.

Paudel'in Japonya hükümetinin daveti üzerine gerçekleştirdiği ziyaretin 4 gün sürmesi, Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Takaiçi Sanae ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
