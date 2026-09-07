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Nepal Cumhurbaşkanı'ndan sel felaketinin ardından uluslararası topluma "iklim adaletinin sağlanması" çağrısı

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Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel, ülkede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından uluslararası topluma "ekolojik olarak savunmasız ülkeler için iklim adaletinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel, ülkede 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından uluslararası topluma "ekolojik olarak savunmasız ülkeler için iklim adaletinin sağlanması" çağrısında bulundu.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre Paudel, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede 1355 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Paudel, felaketin, Himalayalar'ın olağanüstü kırılganlığını ortaya çıkardığını ve artan küresel sıcaklıklar konusunda sert bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Paudel, uluslararası topluma "Nepal de dahil olmak üzere ekolojik olarak savunmasız ülkelerin seslerini dinlemenin yanı sıra bu ülkeler için iklim adaletini sağlamak üzere somut ve etkili adımlar atmaları çağrısında" bulundu.

İçinden geçtikleri dönemin "bölünme değil, ulusal birlik ve dayanışma zamanı" olduğunu belirten Paudel, "Aynı zamanda yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve ekonomik iyileşme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Paudel, sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları dahil çeşitli destekleri için komşu ülkelere ve uluslararası topluma teşekkür etti.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükselmişti. Kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sınıra yakın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 43'e çıkmıştı.

Kaynak: AA
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