Nehrin Kenarındaki Peçeli Baykuş Kurtarıldı

Nehrin Kenarındaki Peçeli Baykuş Kurtarıldı
Güncelleme:
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, nehir kenarındaki bir ağaçta oltaya takılan peçeli baykuş, tabiat parkı ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Ekipler, amatör balıkçılara misina atıkları konusunda uyarıda bulundu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde nehir kenarındaki ağaçta asılı olta misinasına takılan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Arifiye Belediyesince hizmete alınan Gölya Tabiat Parkı'nda, Sakarya Nehri kenarında bir ağacın dalında kalan olta misinasına takılarak mahsur kalan baykuşu görenler, durumu tabiat parkı yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, misinayı keserek kuşu kurtardı. Uzun süre baş aşağı asılı kalan ve kanadından yaralanan baykuş, tabiat parkı bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

Tabiat Parkı sorumlusu Ahmet Safitürk, AA muhabirine, vatandaşlardan ihbar gelmesi üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini ve kurtardıkları peçeli baykuşun tedavisine başlandığını anlattı.

Kanatlıyı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar kontrolünde doğaya salacaklarını belirten Safitürk, "Amatör balıkçılar balık tutuyor fakat oltaların kopan misinalarını olduğu yerde bırakıyorlar. Bu da hayvanlara zarar verebiliyor. Bunu yapmamalarını istiyoruz. Kopan misina ve benzeri malzemeleri toplayıp muhafazalı yere koyabilirler. Balıkçıların daha dikkatli balık tutmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Safitürk, zaman zaman bu tür olayların yaşandığını, bölgedeki ördek, kuş, kedi ve köpeklerin zarar görebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
