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Lokma Tatlısı Boğazında Kalan İşçi Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Lokma Tatlısı Boğazında Kalan İşçi Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı
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ORDU'nun Fatsa ilçesinde oto tamirhanesinde soluk borusuna lokma tatlısı kaçan Ersin Diş, mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde oto tamirhanesinde soluk borusuna lokma tatlısı kaçan Ersin Diş, mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Ersin Diş, öğle yemeği sonrası yediği lokma tatlısı soluk borusuna kaçtı. Arkadaşının nefes almakta güçlük çektiğini gören mesai arkadaşı Sinan Şahin, Diş'e Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleyle boğazına kaçan lokma tatlısı çıkan Diş, yeniden nefes almaya başladı. Yaşananlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nefes alamayınca ne yapacağını şaşırdığını belirten Ersin Diş, "Mutfaktan lokma tatlısı geldi. Birkaç tane aldıktan sonra bende nefes gitti. Gözüme perde indi. Çevremde arkadaşlarım var ama onlara 'boğazımda lokma kaldı' diyemiyorum. O esnada ayağa kalkmışım. Ofis arkadaşım Sinan Şahin'e dokundum. O da Heimlich manevrasıyla bizi hayata döndürdü. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Burada ilk yardımın önemini bir kez daha anlamış olduk" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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