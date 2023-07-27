Nef Vakfı, İnisiyatif Merkezi Derneği iş birliğiyle Hatay'da bir aşevi kurdu. Günde ortalama 12 bin kişiye 3 öğün yemek verilen aşevine destek olan isim Kapadokyalı Hilal Tokat oldu. Tokat, başlattığı kampanya ile toplanan bağışları Amerika'dan Nef Vakfı'na ulaştırdı ve depremzedelere umut oldu.

Nef Vakfı, İnisiyatif Merkezi Derneği ile Hatay'da aşevi kurdu.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, günde ortalama 12 bin kişiye kadar 3 öğün yemek verilen aşevine destek olan isim Kapadokyalı Hilal Tokat oldu. Türk asıllı olup Amerika'da yaşayan Tokat, başlattığı kampanya ile toplanan desteği Hatay'a taşıdı.

Ailesini ve çevresindekileri deprem bölgesine yardım etmek için ikna eden Tokat, "Hilal's Soup Kitchen-Hilal'in Aşevi Yardım Kampanyası" başlattı.

Toplanan bağışları Melis Eylül Doğrukol-Holoprozensefali Derneği aracılığıyla Amerika'dan Nef Vakfı'na ulaştıran Tokat, Nef Vakfı ve İnisiyatif Merkezi Derneği iş birliği ile de gerçek ihtiyaç sahipleri ile buluştu.

Birlik ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergileyen Tokat, bu davranışı ile depremzedelere umut olurken, bağış kampanyasında toplanan bağış kadar önemli bir tutarı da Hilal Tokat'ın babası kampanyaya bağışladı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki bağış ile aşevi, 3 öğün 12 bin kişiye kadar depremzedeye sıcak yemek ikram ediyor.

Nef Vakfı, kampanyası ile gençlere örnek olan Tokat'a, birlik beraberlik ruhu ile iyilik için, sergilediği bu davranış için teşekkürlerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hilal Tokat, "Niyetin halis ise yolun iyi insanlarla kesişir. İyilik büyür, çarpan etkisi ile çoğalır. Uzaklar, iyilik ile yakın olur. Birlik beraberlik ile aşılamayacak zorluk yoktur." ifadelerini kullandı.