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Necla Uygur için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

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Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybettikten sonra İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Feriköy'deki aile kabristanında toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uygur için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, sinema, tiyatro ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Törende taziyeleri Uygur'un oğulları Ahmet, Süha, Kemal, Behzat ve Süheyl Uygur kabul etti.

"O, benim Nejat ağabeyimin bize yadigarıydı"

AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Nur Sürer, Uygur'un vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok güzel bir insanı, oyuncuyu kaybettik. Necla Uygur çok kibar ve narin bir insandı. Arkasından güzel bir miras bıraktı. Yetiştirdiği altı evlat da bunun en büyük örneğidir. Çok üzgünüm." dedi.

Oyuncu İskender Bağcılar da Necla Uygur'un Türk tiyatrosu için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Gerçekten kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Nejat abi, onun yetiştirdiği önemli oyuncular ve Necla Hanım tiyatromuzun önemli isimlerindendi. Onlar, yerleri kolay kolay dolmayacak bu isimler. Necla Uygur da onlardan birisidir. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Müjdat Gezen ise "O, Nejat abimin bize yadigarıydı. Onunla yeni bir oyun için sözleşmedik. Sözünü tutmadı." şeklinde konuştu.

"Maalesef böyle güzel oyuncular artık yok"

Oyuncu Zafer Algöz, Uygur'un kıymetli bir sanatçı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"O, Nejat Uygur'un hem hayat hem de sahne arkadaşıydı. Bir keresinde, 'Benim ömrüm tiyatro turnelerinde ve sahnede geçti. Ben de çocuklarımı orada büyüttüm.' demişti. Ne yazık ki onunla beraber oynayamadık. Maalesef böyle güzel oyuncular artık yok. Hepsi birer birer aramızdan ayrılıyorlar. Allah Necla Uygur'a da rahmet eylesin, Nejat ağabeyin yanına gitti. Sevenlerinin başı sağolsun."

Oyuncu Bekir Aksoy ise Uygur ailesinin Türk tiyatrosunun önemli bir geleneğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bu gelenek Nejat abiyle, başladı Necla ablayla devam etti, oğullarıyla da sürecek diye düşünüyorum. Çok güzel bir değeri kaybettik. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Uygur'un naaşı Feriköy'deki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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