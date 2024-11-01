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Necip Fazıl Ödülleri Sahiplerini Buldu

Necip Fazıl Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 11. töreninde çeşitli ödüller sahiplerine verildi. Ödüller, edebiyat, sanat ve araştırma alanında öne çıkan isimlere takdim edildi.

Önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri"nin sahipleri belirlendi.

Yarışmanın düzenleme kurulundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8 ayrı dalda 8 isim ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz'den oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya geldi.

Bu yıl, Türk şiirinin gelişim çizgisini derinden takip ederek, şiiriyle modern hayatın ve şehrin karmaşık doğasına eşlik eden duyarlılığı, yine şiir üzerine yazıları ve şiir yayıncılığına verdiği emek nedeniyle Furkan Çalışkan, "Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne değer bulundu.

Rafineleşmiş bir dil, çarpıcı hayal gücü ile gerçeğin binbir yüzünü ironik ve fantastik bir kurguyla gözler önüne sermesi ve yeni gerçekleri yeni anlatım biçimleriyle ifade etmesi nedeniyle Naime Erkovan, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nün sahibi oldu.

Dr. Mustafa Merter de Batı eksenli modern psikoloji kuramlarına yönelik eleştirel okuması, psikoloji ve psikiyatri alanında yaptığı çığır açıcı çalışmaları ve güncel toplumsal sorunlara yönelik yoğun dikkatini yansıtan eserleri nedeniyle "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne layık görüldü.

İlk öykülerinden itibaren dikkate değer bir üslup yakalayabilmesi, kendine has bir öykü evreni kurmayı başarması, Türk-İslam kültürünün imge dünyasıyla sahih bir ilişki kurarak bu toprağın hikayesini yazma mahareti ve gayreti göstermesi nedeniyle Gülşen Funda'ya "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü" takdim edilecek.

Filistin kültüründen, tarihinden ve geleneğinden oluşturduğu sembolleri üstün hayal gücü ve ilhamla resme yansıtması, yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişini modern resim sanatının diliyle ölümsüzleştirmesi nedeniyle Filistinli ressam Süleyman Mansur, "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü" alacak.

Yazar Nehir Aydın Gökduman da toplumun farklı katmanlarından seçtiği karakterlerin, gündelik hayatlarında karşılaştıkları olağan olayları ve durumları dinamik, neşeli ve akıcı bir üslupla çocuk okurlarına sunmadaki başarısı nedeniyle "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü"ne değer görüldü.

"Necip Fazıl Müzik Ödülü"ne de bu yıl Türk halk müziğine verdiği emek, Harput musikisinin klasik eserlerini gün ışığına çıkarma çalışmaları, kendine özgü icrası ve TRT'de yaptığı "Bergüzar" ve "Dem Bu Dem" programlarıyla türküleri yaşatma gayretleri nedeniyle sanatçı Muzaffer Ertürk layık bulundu.

"Necip Fazıl Saygı Ödülü" ise Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte hüsnü hat sanatının usta ismi merhum Hamid Aytaç'tan aldığı icazetle bugüne kadar bu sanatı hakkıyla ve büyük bir ustalıkla icra etmesinin yanı sıra bu alanda yetiştirdiği pek çok öğrenciyle bu sanatın bugüne kadar gelmesine ve gittikçe artan bir ilgiye ve takdire muhatap olmasına gösterdiği büyük katkı ve gayret nedeniyle Hasan Çelebi'ye verilecek.

Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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