Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' Filmi Prömiyerini Yaptı

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in eseri 'Bir Adam Yaratmak', 13. Boğaziçi Film Festivali'nde prömiyer yaptı. Murat Çeri'nin yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan film, ünlü oyuncularla sahnelendi ve izleyicilerle söyleşi gerçekleştirildi.

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in beyaz perdeye uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin prömiyeri, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirildi.

İlk kez 1937-1938'de Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatro sahnesinde canlandırılan eser, 87 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Murat Çeri tarafından sinemaya kazandırıldı.

Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği filmde Engin Altan Düzyatan, Deniz Barut, İsmail Hakkı, Hakan Meriçler, Murat Serezli, Gülper Özdemir, Caner Topçu, Altan Erkekli ve Serpil Tamur rol aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın da izleyicilerin arasında yer aldığı filmin gösteriminin ardından yönetmen ve oyuncular söyleşi yaptı.

"Bu kadar profesyonel oyuncularla çalışmasaydık böyle bir eser çıkaramazdık"

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, büyük edebiyatçıların bütün eserlerinin filminin çekilmesi gerektiğini belirterek, "Ben kendime bu eseri seçmiştim. Hayalini kurduk. Sinemayı ortaya çıkartan 10 madde vardır. Bunlardan biri yönetmen, biri oyunculardır. Bu kadar profesyonel oyuncularla çalışmasaydık böyle bir eser çıkaramazdık. Diğer taraftan da Türk edebiyatı zengin. Necip Fazıl da bunlardan bir tanesi." dedi.

Her kitlenin kabul edemeyeceği bir eser olduğunun altını çizen Çeri, "Biz, bazı dokunuşlarla bunu zenginleştirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Murat Çeri, üç perdeden oluşan tiyatro metnini sinemaya uyarlarken sembolik değerlere önem verdiklerini dile getirdi.

Necip Fazıl Kısakürek'in merhum oğlu Mehmed Kısakürek ve torunu Şeyma Kısakürek ile istişareli şekilde uyarlama yapmaya çalıştıklarını anlatan Çeri, Şeyma Kısakürek'in senaryo danışmanı olduğunu söyledi.

"Yıllarca izlenebilecek bir film oldu"

Murat Çeri, uyarlama eserlerde dilde sadeleşme konusunda da değinerek, "Shakespeare'in eserleri uyarlandığında 'Bu kelimeler güncel değil kullanmayalım.' denilmiyorsa bizim lisanımıza da saygı göstermek lazım." diye konuştu.

Çekimler sırasında çok titiz davrandıklarını dile getiren Çeri, bazı sahnelerin 18 kez tekrarlandığını söyledi. "Üçlü ayna planında 9 tekrar aldık. Artık sinirler gerildi, yorgunluk, bitkinlik başladı. Oyuncu kendini zorladığı zaman potansiyel çıkıyor. Gerçek Engin Altan, bu filmde izleyeceğiniz Engin Altan." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni projesine ilişkin de bilgi veren Çeri, şunları söyledi:

"Uygulayıcı yapımcım benim daha hızlı ve seyredilebilir şeyler çekmemi istiyor. Bundan sonraki işimiz 'Yarın Görüşmek Üzere' diye bir aşk hikayesi. Yahudi bir genç kızla Türk bir gencinin hikayesi ama ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, bizce söyleyeceğimiz için orada da uzun tiratlarla karşılaşabilirsiniz."

Oyuncu Serpil Tamur da filmi ilk kez izlediğini, senaryoyu okuduğunda rolünü çok beğendiğini ve severek oynadığını belirterek, "Biz, bu eseri kazandık. Yıllarca izlenebilecek bir film oldu. Beni çok etkiledi." dedi.

Tamur, 62 yıldır tiyatro yaptığının altını çizerek, "Buradaki seyircilerin pek çoğunun anneannesi yaşındayım. Bu, çok güzel bir duygu. Bunu hala devam ettirebilmek çok güzel. Oyunculuk, ölünceye kadar devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
