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"Neci'nin Diji Maceraları" oyunu çocuklara dijital çağa uygun tiyatro dünyası sunacak

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6. İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde lansmanı yapılan 'Neci'nin Diji Maceraları' oyunu, gerçek robotlar, yapay zeka ve hareket yakalama teknolojisiyle çocuklara dijital çağa uygun interaktif bir tiyatro deneyimi sunuyor. Oyun, çocukların problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

"Neci'nin Diji Maceraları" oyunu, gerçek robotlar, canlı video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve yapay zeka destekli etkileşim sistemlerini sahneye taşıyacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) kapsamında lansmanı yapılan oyun, çocuklara dijital çağın dinamiklerine uygun tiyatro dünyası sunacak.

Oyunun yazarı Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin temellerinin 3 yıl önce atıldığını ve akademisyen kimliğiyle dijital okuryazarlık üzerine yaptığı çalışmalardan ilham aldığını söyledi.

Çocukların artık tamamen dijital bir dünyanın içinde büyüdüğüne dikkati çeken Garakhanova, "Yapay zeka, robotlar ve ekranlar onların hayatının doğal bir parçası haline geldi. Biz de bu dünyayı çocuklar için nasıl daha güvenli, daha yaratıcı ve daha insani hale getirebiliriz diye düşündük. Aile, arkadaşlık, çevre gibi değerlerimizi kaybetmeden, dijital dünyayı da kullanarak nasıl doğru bir hayat sürdürebileceğimizi göstermek istedik. Dijital dünyadan doğru yararlanarak dünyamızı nasıl daha güzelleştirebileceğimizi anlatmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Oyunda sahne alan ve izleyicilerle etkileşime giren insansı robot Mini Ada'nın da sahnede çocuklarla ve seyircilerle eğlenen neşeli bir robot olduğunu belirterek, "Ben yardım etmeyi, birlikte çalışmayı, çözümler üretmeyi ve dans etmeyi çok seviyorum. Neci'nin Diji Maceraları'nda hep birlikte öğrenecek, düşünecek ve çok eğleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyun hakkında

Teknolojiyle büyüyen Neci ve Meci adlı iki arkadaşın robotlarla olan serüvenini anlatan oyunda, çocuklara Mini Ada adlı robot ve yapay zeka Diji Misha eşlik edecek.

Pedagojik yaklaşımla hazırlanan gösteriyle, çocukların problem çözme, dikkat geliştirme ve takım çalışması gibi yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Minik seyirciler yalnızca oyunu izlemekle kalmıyor, kod kırma görevleri ve interaktif oyunlarla hikayenin doğrudan parçası haline geliyor.

Eylül ayında sahnelenmesi planlanan oyunda, yapay zeka, dijital sanat, çevre bilinci, geri dönüşüm ve gerçek dostluk üzerine fantastik bir yolculuk işleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
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