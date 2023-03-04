Ne 6'lı Masa ne de Akşener! "Hatay'da su yok" hashtag'i Twitter'da Türkiye'nin gündemine oturdu

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerin başında Hatay geldi. Enkaza dönen Hatay'da çadır sorununun ardından şimdi de su kıtlığı ortaya çıktı. Binlerce vatandaş "Hatay'da su yok" hashtag'i ile konuyu Twitter'da Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkisini gösteren depremlerde 45 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, yüzbinlerce vatandaş ise yaralandı. Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında ise Hatay geldi.

HATAY'DA TEMİZ SU SORUNU

Enkaza dönen Hatay'da son günlerde temiz su sorunu yaşanıyor. Depremzedeler bölgede su olmadığını belirterek tepki göstermeye başladı. Konu ile ilgili #HataydaSuYok etiketi , Twitter'da kısa sürede ülke gündeminde üst sıralara taşındı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: SORUN ARTARAK SÜRMEKTEDİR

Konu ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi de şu paylaşımda bulundu: "İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir. #hataydasuyok"

ORTAYLI: DEPREM ÇOK ÇABUK UNUTULDU

Prof. Dr. İlber Ortaylı'da Hatay'da baş gösteren temiz içme suyu sorunu ile ilgili Twitter hesabından uyarıda bulundu. Ortaylı, "Deprem çok çabuk unutuldu. Hatay ve Adıyaman'dan su sıkıntısına dair birçok mesaj geliyor. İçme suyu ihtiyacı had safhada. Acil yardım vakti" dedi.

ADANA'DAN SU SEVK EDİLİYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ekmeğimizi olduğu gibi suyumuzu da komşumuzla paylaşıyoruz. Yoğun su ihtiyacı olan Hatay'a su sevk ediyoruz" dedi