Nazım Hikmet, Nürnberg'de Şiir ve Tiyatroyla Anıldı

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Ünlü şair Nazım Hikmet Ran, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen programla anıldı. Etkinlikte Nazım Hikmet'in yaşamı, edebi mirası ve umut dolu dizeleri bir kez daha izleyicilerle buluştu.

Dialog Derneği'nde düzenlenen anma programında Nazım Hikmet'in şiirleri okundu. Etkinlik kapsamında, şairin polis nezaretinde sorgulanışı, mahkemede yargılanışı ve cezaevi yıllarını konu alan "63. Yılında Nazım'ı Anıyoruz" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hasan Polat'ın yazıp yönettiği, yönetmen yardımcılığını Fatma Gül Polat'ın üstlendiği oyunda Hıdır Yılmaz, Hakan Ünlü, Cenkay Sezer, Barış Kaya, Bengisu Öztaş ve Mine Çakar rol aldı.

Etkinlikte konuşan yönetmen Hasan Polat, haziran ayının yalnızca Nazım Hikmet'in değil, Orhan Kemal ve Ahmed Arif gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin de ölüm ayı olduğunu belirterek, bu nedenle anma programında Orhan Kemal ve Ahmed Arif'in Nazım Hikmet için yazdığı şiirlere de yer verdiklerini söyledi. Polat, konuşmasında Sivas Madımak Oteli, Çorum ve Maraş katliamlarının unutulmaması gerektiğini de vurguladı.

Dialog Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şahin ise, "Nazım Hikmet, hapishanenin beton duvarları arasında dahi gökyüzünü ve denizleri düşleyebilen bir sanatçıydı. Nazım'ın fikri ve ruhu hiçbir zaman parmaklıklar arasına sığmadı. Umudunu korudu, memleketine olan tutkusunu ve insan sevgisini hiçbir zaman kaybetmedi. Bugün dünyanın dört bir yanında dizeleri okunuyorsa, bunun sebebi Nazım'ın insanı en yalın ve en gerçek haliyle anlatabilmesidir. Nazım, sevinçlerimizi, acılarımızı, direnişimizi ve umudumuzu kusursuz bir şekilde dizelerine yansıtmıştır. Bu yüzden onun dizelerinde hepimiz kendi hikayemizden bir parça buluruz" dedi.

Programın sonunda ses sanatçısı Devrim Seven, Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelenen "Mavi Liman", "Memleket" ve "Güzel Günler Göreceğiz" adlı eserleri seslendirdi.

Kaynak: ANKA