Nazilli'nin Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İstasyon Meydanı'ndaki törende Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Hakan Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ardından Belediye Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Meydanda halk oyunları gösterileri sunuldu.
Kaynak: AA