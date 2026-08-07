Nazilli'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobile çarptıktan sonra yola düşen motosiklet sürücüsü, kamyonet çarpması sonucu yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobile çarptıktan sonra yola düşen motosiklet sürücüsü, kamyonet çarpması sonucu yaralandı.
Denizli yönüne seyir halinde olan M.A.A. (16) idaresindeki 09 AUK 194 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Y.Y. yönetimindeki 09 ATY 029 otomobile çarptı.
Yola düşen motosiklet sürücüsü, aynı yönde ilerleyen S.Y. yönetimindeki 09 PF 807 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Yaralı çocuk, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil ve kamyonet sürücüleri ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.