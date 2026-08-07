Haberler

Nazilli'de zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobile çarptıktan sonra yola düşen motosiklet sürücüsü, kamyonet çarpması sonucu yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobile çarptıktan sonra yola düşen motosiklet sürücüsü, kamyonet çarpması sonucu yaralandı.

Denizli yönüne seyir halinde olan M.A.A. (16) idaresindeki 09 AUK 194 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Y.Y. yönetimindeki 09 ATY 029 otomobile çarptı.

Yola düşen motosiklet sürücüsü, aynı yönde ilerleyen S.Y. yönetimindeki 09 PF 807 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı çocuk, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ve kamyonet sürücüleri ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde dev operasyon! Örgütün işlemediği suç yok
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı kadın korkunç şekilde bulundu
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı