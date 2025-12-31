Haberler

Kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışık yandığı sırada yola çıkan 15 yaşındaki M.N.D., bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan M.N.D. (15), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında İsabeyli Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 09 F 5185 plakalı kamyonet, yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen M.N.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen M.N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen M.N.D., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü N.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde M.N.D'nin yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı ve vatandaşların da çığlık attıkları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Yüzlerce metre kuyruk oluşuyor, herkes aynı şeyi istiyor

Yüzlerce metre kuyruk oluşuyor, herkes aynı şeyi istiyor
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak