Nazilli'de öğretmenlere sosyal medya suç türleri hakkında seminer

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğretmenlere yönelik sosyal medya suç türleri ve bu suçlarla mücadele yöntemleri konulu seminer düzenlendi. Seminerde siber suçlar, korunma yöntemleri ve okul güvenliği ele alındı.

Nazilli Kaymakamlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, çocukların okul ortamlarında daha güvenli eğitim alabilmesi için kurumlar arasındaki yapılabilecek çalışmalar ve alınabilecek önlemler anlatıldı.

Sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek riskler, siber suçlar ve korunma yöntemlerinin aktarıldığı seminerde, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü personeli de kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
