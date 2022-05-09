Nazi Almanyasından kurtuluşun 77. yıl dönümü: "9 Mayıs Zafer Günü" - Haberler

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Nazi Almanyasından kurtuluşun 77. yıl dönümü: "9 Mayıs Zafer Günü"

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 77. yıl dönümü "9 Mayıs Zafer Günü", Almanya'nın başkenti Berlin'deki Sovyet Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyasını mağlup etmesinin 77. yıl dönümü "9 Mayıs Zafer Günü", Almanya'nın başkenti Berlin'deki Sovyet Anıtı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechaev, anıta çelenk koydu. Törene yüzlerce kişi katılarak anıta çiçek bıraktı.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Almanya, Berlin, Mayıs, Nazi, Güncel, Haberler

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