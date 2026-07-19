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Navigasyon yanlış yönlendirdi, otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Navigasyon yanlış yönlendirdi, otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirdiği otomobil bariyerlere çarptı, yolcu Sena O. yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan yolcu Sena O. (19) yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kurşunlu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bozüyük istikametinden Bandırma yönüne seyir halinde olan Merve Ö. idaresindeki 10 AVU 797 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün navigasyondan gelen ani yönlendirmeyi takip etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Sena O. (19) yaralandı.

P cİhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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