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Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 46 gözaltı

Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 46 gözaltı
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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli 'Turkuaz' operasyonlarıyla gözaltına alındı.

ANKARA'da NATO Zirvesi öncesi gerçekleştirilen 'Turkuaz' operasyonları kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülen 'Operasyon Turkuaz' çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde denetimlerini artıran ekipler, silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında, silahlı paylaşım yaptığı belirlenen, çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HUZUR VE GÜVEN ORTAMI

'Operasyon Turkuaz' kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamalarının da aralıksız sürdüğü belirtildi. 'Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru' sloganıyla yürütülen uygulamalar kapsamında NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberlerinin genişletildiği, belirlenen noktalarda ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

Yetkililer, NATO Zirvesi öncesinde Ankara genelinde adli ve idari tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını, huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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