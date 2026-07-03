Ankara'da NATO tedbirlerine ilişkin uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen uygulamalarda 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulanırken, 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

Ekipler tarafından halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi. Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YÜKSEK, DENETİMLERE KATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik uygulamalarına katılarak denetimlerde bulundu. Uygulama noktalarını ziyaret eden Yüksek, çalışmaları yerinde inceleyip görevli personelle bir araya geldi. Vatandaşlarla da sohbet eden Yüksek, güvenlik tedbirlerine sağlanan destek ve iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı