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EGO'dan NATO Ankara Zirvesi kapsamında uygulanacak otobüs seferlerine ilişkin açıklama Açıklaması

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri nedeniyle EGO otobüslerinde güzergah değişikliği, gecikme ve sefer iptali yaşanabileceği duyuruldu. Vatandaşlara metro ve ANKARAY'ı tercih etmeleri önerildi.

EGO Genel Müdürlüğü, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, EGO otobüslerinin normal işletim düzeninde seferlerine devam edeceği, trafik tedbirlerine bağlı olarak bazı hatlarda güzergah değişiklikleri, gecikmeler, aksamalar ve sefer iptallerinin yaşanabileceğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Ankara Valiliğince 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den başlayıp 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar çeşitli güvenlik ve trafik tedbirlerinin uygulanacağı anımsatıldı.

Bu süreçte bazı güzergahların tamamen trafiğe kapatılacağı, bazı güzergahlarda ise konvoy geçişleri sırasında veya ihtiyaç halinde geçici trafik kısıtlamalarının uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EGO otobüsleri normal işletim düzeni içerisinde seferlerine devam edecek olmakla birlikte, trafik tedbirlerine bağlı olarak bazı hatlarımızda güzergah değişiklikleri, gecikmeler, aksamalar ve sefer iptalleri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yolculuklarını önceden planlamaları, mümkün olduğunca metro ve ANKARAY'ı tercih etmeleri, özel araç kullanacak vatandaşlarımızın 'Park Et Devam Et' uygulamasından yararlanmaları ve yalnızca EGO Genel Müdürlüğünün kurumsal sosyal medya hesapları ile resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
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