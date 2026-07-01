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No To NATO Türkiye İnisiyatifi, 4 Temmuz Günü İstanbul'da Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi Düzenleyecek

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TİP'in davetiyle kurulan No to NATO İnisiyatifi, 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne karşı 4 Temmuz'da İstanbul'da Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi düzenleyecek. Zirvede emperyalizm, militarizm, Filistin ve Batı Asya'daki gelişmeler ele alınacak.

(İSTANBUL) - TİP'in davetiyle kurulan No to NATO İnisiyatifi 7–8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne karşı 4 Temmuz günü İstanbul'da Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi düzenleyecek.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) davetiyle kurulan No to NATO Türkiye İnisiyatifi, Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi düzenleme kararı aldı.

No to NATO Türkiye İnisiyatifi, 7–8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne karşı NATO'nun kuruluş yıl dönümü olan 4 Nisan tarihinde bir webinar düzenlemişti.

Çeşitli ülkelerden sol, sosyalist ve devrimci örgütlerin temsilcileri ile toplumsal hareketlerden aktivistler ve akademisyenlerin yer aldığı webinarda, 7–8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne karşı bir "Uluslararası Anti-Emperyalist Barış Zirvesi" düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Zirveye ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Zirvesinde emperyalizme ve militarizme karşı mücadele olanakları, NATO'nun uluslararası politikadaki rolü ile Filistin, İran ve Batı Asya'daki gelişmeler ele alınacak" ifadeleri kullanıldı.

3 panel ve bir forumun yer alacağı Barış Zirvesi'nin ilk paneli, "Emperyalizmin değişen yeni yönelimleri, militarizm ve NATO'nun rolü" başlığı altında ele alınacak. İkinci panelde "Batı Asya'da emperyalist saldırganlık, İran, Filistin ve Türkiye'de NATO'nun rolü" tartışılacak, üçüncü panel ise "NATO'ya ve emperyalizme karşı barış hareketini büyütmenin yolları" başlığıyla düzenlenecek. Zirve, "NATO Karşısında Barış Hareketi'nin Gündemi: Uluslararası Mücadele Yolları ve Olanakları" başlıklı forumla tamamlanacak.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN TEMSİLCİLER YER ALACAK

Zirveye Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeden siyasetçiler, akademisyenler, barış aktivistleri ve çeşitli uluslararası örgütlerin temsilcileri katılacak. Konuşmacılar arasında Belçika Barış Hareketi Vrede'den Ludo de Brabander ve David Dessers, Uluslararası Komünist Birlik'ten Anna Milli ve Elizabeth Johnson, Balkan Solidarity Network'ten Ana Milosavljevic, Dördüncü Enternasyonal Yürütme Bürosu üyesi Gippò Mukendi Ngandu, İsveç Komünist Partisi'nden Pia Jacobsen, İtalya'dan Fronte Popolare temsilcisi Alessio Arena, DiEM25 Barış Kolektifi Koordinatörü Gabriel Ceballos da yer alacak. Zirve kapsamında ayrıca Avrupa Filistin Toplulukları Birliği, Rosa Internationalist Socialist Feminists, Brezilya'dan PSOL ve No to War – No to NATO Network temsilcilerinin de zirvede konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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