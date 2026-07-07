NATO ANKARA ZİRVESİ - Estonya ile Ukrayna arasında İHA üretimi ve teknoloji paylaşımı anlaşması imzalandı

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) teknolojisinin Estonya'ya aktarılması ve ortak üretimi öngören bir anlaşma imzalandı.

36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Estonya Başbakanı Kristen Michal ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın İHA teknolojisinin Estonya'ya aktarılmasını ve ortak üretimi öngören bir anlaşmaya imza attı.

Michal, Estonya kamu yayıncısı ERR'ye yaptığı açıklamada, imzaladıkları anlaşma kapsamında Ukrayna'nın savaşta geliştirdiği ileri İHA teknolojisi ile bilgi birikimini Estonyalı şirketlerin kullanımına açacağını söyledi.

Anlaşmanın Estonyalı şirketlerin Ukraynalı ortaklarla birlikte Estonya'da İHA üretmesine imkan sağlayacağını belirten Michal, Ukrayna'nın bu tür anlaşmaları yalnızca en yakın ortak ülkelerle yaptığını ifade etti.

Estonya'nın gelecekte Ukraynalı şirketlerden İHA ve ilgili savunma ürünleri satın almasının da anlaşma kapsamında olduğunu kaydeden Michal, mali taahhütlerin ise ileride savunma planlaması çerçevesinde belirleneceğini söyledi.

ERR'ye konuşan Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur da anlaşmanın, Estonya'nın Ukrayna'dan İHA tedarik etmesini ve Ukrayna'nın farklı savaş sistemlerine erişim sağlamasını hedeflediğini belirtti.

Pevkur, Estonyalı şirketlerin Ukrayna'dan lisans alarak Estonya'da üretim yapabilmesinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.