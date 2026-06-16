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DMM: 'Ankara'da NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına' dair iddialar doğru değildir

DMM: 'Ankara'da NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına' dair iddialar doğru değildir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara'daki NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DEZANFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), " ' Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına' dair iddialar doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DMM sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına' dair iddialar doğru değildir. Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri'nde de açıkça belirtildiği üzere; Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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