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Ankara'da NATO Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında 56 bin güvenlik personeli görev alacak, 6 bin kamera aktif kullanılacak ve helikopter destekli denetimler yapılacak.

ANKARA'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında başkentte, 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Şehir genelindeki yaklaşık 6 bin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası aktif olarak kullanılacak, ihtiyaç duyulan bölgelerde helikopter destekli denetimler gerçekleştirilecek.

NATO Zirvesi süresince Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek. Devlet büyüklerinin, yabancı heyetlerin ve basın mensuplarının konaklayacağı alanlar ile toplantı ve etkinlik bölgelerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, heyetlerin geliş ve gidiş güzergahlarında trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için gerekli düzenlemeler planlandı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE DENETİMLER ARTIRILDI

Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı başta olmak üzere havalimanları, Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Garı ve AŞTİ gibi yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı ulaşım merkezlerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Şehir genelinde yaklaşık 6 bin KGYS kamerası aktif olarak kullanılacak, anlık görüntü takibi ve koordinasyon sağlanacak, ihtiyaç duyulan bölgelerde havadan helikopter destekli denetimler gerçekleştirilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla tüm gelişmeler anlık olarak takip edilecek, ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde hızlı karar alma ve koordinasyon sağlanacak. Çevre illerle iş birliği içerisinde il giriş ve çıkışlarında güvenlik ve trafik uygulamaları yoğunlaştırıldı ve gerekli görülen noktalarda denetimler artırıldı.

BELİRLİ ALANLARDA MOTOSİKLET VE SKUTER KULLANIMINA İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine müsaade edilmeyecek. Bu kapsamda söz konusu araçların il sınırlarına girişleri kontrol altına alınacak, gerekli güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik ve ulaşım düzenlemeleri gerçekleştirilecek, belirlenen alanlarda motosiklet, skuter gibi araçların kullanımına izin verilmeyecek.

GÜVENLİK PERSONELİ YAKA KAMERASIYLA GÖREV YAPACAK

Turizm polisi birimleri yabancı heyetlere rehberlik ve destek hizmeti sunmak üzere sahada aktif görev yapacak atlı polis ekipleri de özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Tüm personel yaka kamerası ile görev yaparak, hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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