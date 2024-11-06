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Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi üzerine görüşerek, bu durumu küresel güvenlik için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Rutte ayrıca NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla AB ile işbirliğini geliştirmek için "özel bir görev gücü" kurmayı planladığı bilgisini paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin asker göndermesine karşı verilecek ortak yanıt hakkında telefon görüşmesi yaptı.

"KÜRESEL GÜVENLİK İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yoon ile Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu bir kez daha ele aldıklarını belirterek, bu eylemi "küresel güvenlik için bir dönüm noktası" olarak niteledi. Genel Sekreter, "Bu tehditlere birlikte karşı koymak için Hint-Pasifik ortaklarımızla bağlarımızı güçlendiriyoruz" mesajını paylaştı.

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Yoon Ukraynalı bir özel temsilcinin Güney Kore'ye ziyaretinin ayarlandığını aktardı ve NATO ile yakın iletişimi sürdürme sözü verdi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜVENLİK KRİZİ"

Rutte ise Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinin beklendiğini ifade ederek, "Bu gelişmenin neden olacağı eşi benzeri görülmemiş güvenlik krizine karşı aynı düşüncedeki ülkeler arasında dayanışmayı güçlendirmenin önemine" değindi.

ÖZEL BİR GÖREV GÜCÜ KURMAYI PLANLIYORLAR

Rutte ayrıca, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla AB ile işbirliğini geliştirmek için "özel bir görev gücü" kurmayı planladığı bilgisini paylaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

KUZEY KORE ASKERLERİ MUHAREBE BÖLGESİNDE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu. ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi
Kaynak: AA / Melike Pala - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalbatros :

nooldu Amerikanın işgal gücü Nato! tutuştun mu???

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